Пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы ребенка отправили на лечение Москву

В медорганизациях Крыма продолжают лечение 11 пострадавших

© Официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Крым/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на кафе в Хорлах Херсонской области и находящегося в тяжелом состоянии, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Об этом сообщили в Минздраве Республики Крым.

Ранее уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщал, что состояние 12-летнего мальчика, рядом с которым произошел взрыв при атаке ВСУ на кафе, стабилизируют и готовят ребенка к эвакуации в РДКБ в Москве.

"В настоящее время ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, транспортируется в Российскую детскую клиническую больницу - филиал ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" Минздрава России", - говорится в Telegram-канале регионального ведомства.

Уточняется, что в медорганизациях Крыма продолжают лечение 11 пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние одного взрослого пациента оценивается как тяжелое.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где жители встречали Новый год. Погибли 29 человек, в том числе двое детей. Установлены личности 12 погибших. Пострадали не менее 60 человек.