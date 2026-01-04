В Запорожской области восстановили энергоснабжение

Остаются локальные повреждения, работы продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение в Запорожской области после аварии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Абоненты Запорожской области, которые были обесточены в результате аварийной ситуации, подключены к электроснабжению. Остаются локальные повреждения, работы продолжаются", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал, что 16 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электричества из-за аварии. Вечером 3 января Балицкий говорил о 33 тыс. абонентов, оставшихся без света.