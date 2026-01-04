ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Лурье пока не знает, передаст ли Долина ей жилплощадь 5 января

Дату ранее назвала сама артистка
Редакция сайта ТАСС
20:04

Дом, в котором находится квартира, которую Лариса Долина должна передать Полине Лурье

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 4 января./ТАСС/. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей артистка жилплощадь 5 января. Об этом ТАСС рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читайте также

Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

"Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет - мы пока такой информацией не располагаем", - сказала она. По словам Свириденко, ранее Долина через своего адвоката обещала съехать к 5 января. Сама Лурье просила ее это сделать еще к 30 декабря. 

РоссияДолина, Лариса Александровна