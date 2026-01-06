Россияне смогут оплатить декабрьские счета за ЖКХ до 12 января

Пени начнут начисляться только с 31 дня просрочки, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Срок оплаты квитанций ЖКХ за декабрь продлится до 12 января из-за выходных.

Как ранее сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), по закону время на оплату квитанций за каждый расчетный месяц есть до 10 числа следующего месяца.

"Так как 10 января 2026 года - суббота, срок переносится на 12 января 2026 года. Пени начнут начисляться только с 31 дня просрочки, то есть не раньше февраля", - сказал Кошелев.

По его словам, пожилые люди, которые предпочитают оплачивать услуги в отделениях банков, в новогодние праздники смогут воспользоваться банкоматами в зонах самообслуживания, которые работают ежедневно и круглосуточно. Кроме того, платеж можно будет совершить в дежурном отделении банка, тем более что часть банковских отделений работают в праздники в обычном режиме.

Ранее был принят закон, согласно которому с марта 2026 года крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг сдвинется на пять дней позже - до 15 числа. Это было сделано, чтобы избежать просрочек со стороны тех граждан, у кого зарплата приходит позже 10 числа. Также с марта закон переносит крайние сроки предоставления платежек жильцам с 1 числа каждого месяца на 5, чтобы у ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний было больше времени на расчет начислений.