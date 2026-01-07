Paris Match: причиной смерти Брижит Бардо стал рак

Муж актрисы признался, что в последние месяцы в моменты физического страдания она говорила, что "ей все надоело"

Брижит Бардо © William Lovelace/ Express/ Getty Images

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Онкологическое заболевание стало причиной смерти французской актрисы Брижит Бардо. Об этом сообщил журнал Paris Match со ссылкой на мужа артистки, предпринимателя Бернара д’Ормаля.

По данным издания, ослабленная двумя операциями, которые были проведены в рамках лечения от рака, а также болями в спине, Бардо "утратила желание жить".

"За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза - в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело", - приводит журнал слова д'Ормаля.

Paris Match отмечает, что последние недели своей жизни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и в окружении домашних животных. Бардо умерла 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года.