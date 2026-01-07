Появились кадры прощания с Брижит Бардо

ТАСС, 7 января. Опубликовано видео с церемонии прощания с актрисой Брижит Бардо, которая состоялась в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе.

На церемонии присутствовали члены семьи артистки, ее друзья и представители фонда Бардо по защите животных. Почтить память актрисы пришли, в частности, певица Мирей Матьё, лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, канадский эколог Пол Уотсон, ставший известным благодаря своей борьбе против охоты на китов, а также музыканты из французской группы Gipsy Kings.