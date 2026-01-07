Управление Роспотребнадзора опровергло версию о массовых случаях отправления

В гостинице Сочи установлены единичные случаи заболевания детей

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опровергло версию о массовых случаях отправления в гостинице в сочинском поселке Лоо по результатам эпидрасследования. Установлены единичные случаи заболевания детей, сообщается в Telegram-канале краевого управления.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что в связи с поступившей информацией об отравлении детей и сопровождавших их взрослых было начато эпидемиологическое расследование, включающее отбор проб питьевой воды и продуктов питания в гостинице для лабораторных исследований.

"В ходе расследования установлены единичные случаи заболевания детей. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В краевом управлении отметили, что специалисты проводят исследования биоматериалов заболевших и контактных лиц, а также персонала отеля. В гостинице проводится заключительная дезинфекция. "Риск распространения инфекции оценивается как низкий", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку в связи с отравлением несовершеннолетних спортсменов. Со ссылкой на надзорное ведомство сообщалось, что дети приехали для участия в соревнованиях по регби.