Эксперт Арамилев рассказал, как избежать встречи с хищниками в лесу

Для этого следует надевать яркую одежду, а также громко разговаривать, сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр"

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Яркая одежда, а также громкая речь помогут человеку избежать встречи с амурским тигром и другим хищным животным в лесу, рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"В первую очередь не нужно одевать себя в бесшумную охотничью одежду. Нужно купить себе нормальную туристическую одежду, и она должна быть яркой. Благодаря шумной и яркой одежде встреча с тигром точно не произойдет. К тому же в лесу не нужно себя сдерживать, нужно общаться достаточно громко. Это тоже отпугивает - и не только тигров, но и медведей, и других видов животных. Если же встреча состоялась, то при себе нужно иметь средства индивидуальной защиты", - сказал он.

По словам Арамилева, при встрече с тигром необходимо замереть, и хищник сам убежит.

"Если вы пошли в лес за грибами и увидели там тигра, который стоит и смотрит на вас любопытным взглядом, то зачастую помогают сами инстинкты - вы испугаетесь и замрете на месте, а тигр уйдет", - порекомендовал он. Однако, по словам собеседника агентства, единственным безопасным как для человека, так и для хищника средством является фальшфейер (пиротехническое сигнальное устройство).

Нельзя, встретив тигра, пытаться его снимать на камеру, или спасать своего пса в случае, если тигр его утащил, также заметил ученый.

Ранее в социальных сетях появилась информация о тигре, который терроризировал жителей и их домашних животных в поселке Приморский Хасанского округа. Пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что в селе Барабаш поймали "конфликтного" тигра и передали в реабилитационный центр. Это 14-й конфликтный тигр, которого отловили в Приморье с начала года.

