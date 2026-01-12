Фигурирующую в деле главы Крымска землю вернули в муниципальную собственность

С ООО "Специализированный застройщик "ССК Крымск" также взыскана госпошлина в размере 50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края истребовал из чужого незаконного владения в пользу Крымского городского поселения в Краснодарском крае спорные земельные участки, фигурирующие в уголовном деле о превышении должностных полномочий главой Крымского городского поселения Краснодарского края Яниса Будагова. Данные следуют из материалов суда.

Ранее прокуратура Краснодарского края в судебном порядке инициировала процедуру истребования в пользу Крымского городского поселения из незаконного владения земельных участков. Ответчиками по гражданскому спору выступают Александр Лукьянов, Александр Мелишев и ООО "Специализированный застройщик "ССК Крымск". Определением Арбитражного суда Краснодарского края на участки были наложены обеспечительные меры в виде запретов на осуществление регистрационных действий и производство строительных работ.

"Истребовать из чужого незаконного владения ООО "СЗ "ССК Крымск" в пользу Крымского городского поселения земельные участки, <…> обязав ООО "СЗ "ССК Крымск" в течение 30 дней со дня вступления в законную силу настоящего решения суда передать администрации Крымского городского поселения Крымского района указанные участки свободные от строений (сооружений) и иного движимого имущества , - говорится в тексте резолютивной части решения суда.

Уточняется, что решение является основанием для аннулирования (погашения) права собственности на участки за Александром Мелишевым, Александром Лукьяновым, ООО "СЗ "ССК Крымск". Также с ООО "Специализированный застройщик "ССК Крымск" взыскана госпошлина в размере 50 тыс. рублей.

В декабре 2025 года суд арестовал главу Крымска Яниса Будагова по делу о махинации с земельным участком. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, где расследуется дело, сообщали, что чиновник заключил договор купли-продажи с местным жителем без проведения торгов на земельный участок площадью более 31,4 га за 5,2 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 99 млн рублей. В дальнейшем покупатель перепродал участок за 150 млн рублей. Вид использования участка генпланом был установлен на момент совершения преступления под индивидуальное жилищное строительство, при этом первоначальный покупатель указал, что земельный участок используется для сельскохозяйственных нужд. Будагов в ходе допросов свою вину не признал.

Параллельно в ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю по выбытию земельного участка из муниципальной собственности расследуется уголовное дело в отношении Александра Лукьянова, согласно предъявленному ему обвинению, он якобы ввел чиновника в заблуждение. Лукьянов обвиняется в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Лукьянов был взят под арест.