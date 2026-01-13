Пленный из ВСУ: украинские военные переоделись для пиар-акции с флагом

Военнопленный Андрей Иванов из 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины предостерег сослуживцев от подобных действий

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ для проведения пиар-акции с установкой флага в Красноармейске (украинское название - Покровск) переоделись в гражданскую одежду. Об этом рассказал военнопленный Андрей Иванов из 155-й механизированной бригады ВСУ, сдавшийся российским военным.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы проникали в Покровск тремя группами по два человека. В каждой группе был рюкзак с украинским флагом и с гражданской одеждой. Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Покровск находится под Украиной. Но у нас не получилось, потому что дрон начал над нами кружить, мы начали разбегаться. Таким образом умудрился добежать до места, где находились российские войска", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Также он предостерег сослуживцев от подобных действий. "Своим побратимам я хочу сказать, что не надо этого делать. Зеленский отправляет людей, чтобы развешивать флаги и показывать, что Покровск находится под Украиной. Это не так. Верить во все слухи, что война до победного - это будет просто печальный конец для Украины. То, что Зеленский рассказывает, - это одно. То, что происходит наяву, - это другое", - обратился военнопленный к сослуживцам.

Как сообщили в военном ведомстве, ВС РФ уничтожили под Красноармейском группу военнослужащих ВСУ, направленную для пиар-акции с флагом Украины.