Игоря Золотовицкого планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Дата похорон пока неизвестна

Редакция сайта ТАСС

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 января /ТАСС/. Ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, вероятнее всего, похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС источник из близкого окружения мастера.

Читайте также Жизнь как спектакль. Каким был путь Игоря Золотовицкого

"Планируется Троекуровское кладбище. Да, вероятнее всего, это будет оно", - сказал собеседник агентства. Дата похорон не называется.

Золотовицкий умер утром 14 января. Как сообщил ТАСС источник, причиной смерти заслуженного артиста стало онкологическое заболевание желудка.