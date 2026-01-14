Главврач Щепетков сообщил о состоянии поступивших в реанимацию в Кузбассе детей

Они изначально были с тяжелыми болезнями, подчеркнул главный врач Кузбасской детской клинической больницы

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Дети, которые поступили в Кузбасскую детскую клиническую больницу из новокузнецкого роддома, изначально были с тяжелыми болезнями. Об этом сообщил главврач больницы Сергей Щепетков, чьи слова приводятся в эфире "Россия-24".

Ранее в больнице сообщали, что в реанимационном отделении находятся шестеро младенцев, которых перевели из роддома №1.

"Большинство из [поступивших детей] нуждается в специализированной помощи, нейрохирургической или хирургической. Или в применении тех технологий, которые даже в условиях реанимационного отделения родильного дома оказать невозможно или затруднительно. Все они находятся в состоянии тяжелом. И дело даже не в ситуации, развившейся в родильном доме, а все они изначально с тяжелыми болезнями", - сказал Щепетков.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).