В ОП предостерегли крымчан от поездок на Украину до конца СВО

По словам члена Общественной палаты России Владимира Резанова, Украина, будучи одной из самых благополучных республик СССР, после его распада превратилась в "политического мародера"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, член Общественной палаты России Владимир Резанов в разговоре с ТАСС предостерег крымчан от поездок на Украину до конца СВО.

Ранее в Минобразования Республики Крым сообщили, что директора ялтинской школы №14 Светлану Турлакову задержали в Киеве, женщина приезжала навестить больную мать. На Украине ей предъявлены обвинения по статье о коллаборационной деятельности, суд отправил ее под стражу на два месяца. Как сообщил уполномоченный по правам человека в республике Александр Штехбарт, подобные задержания крымчан на территории Украины происходят с 2014 года.

По словам Резанова, Украина, будучи одной из самых благополучных республик СССР, после его распада превратилась в "политического мародера". "В 2014 году Россия вместе с крымчанами восстановила историческую справедливость [и вернула Крым]", - продолжил он, добавив, что киевский режим до сих пор "не может с этим смириться". "Их кровожадность по отношению к крымчанам не знает границ, поэтому посещение <...> [Украины сейчас], в особенности для крымчан, смерти подобно. <...> Будем спокойно ездить в Киев, Одессу, Харьков после нашей победы", - сказал Резанов.

В свою очередь депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с ТАСС, комментируя решение суда в Киеве об аресте директора школы, напомнил, что Украина давно не является цивилизованной правовой страной, в которой суды стали судилищами, а нелегитимная власть по уши погрязла в коррупции. "Поэтому их изуверская реакция на приезд на Украину к больной родственнице россиянки из Крыма, в котором киевская хунта еще с 2014 года собралась камня на камне не оставить, вполне предсказуема", - подчеркнул он.

Депутат выразил уверенность, что МИД России задействует международные институты, чтобы заставить киевскую хунту вернуть захваченных гражданских лиц из России.