ГД приоритетно рассмотрит законопроекты о контроле за здоровьем мигрантов

Инициативы направили в профильные комитеты, отметил председатель палаты парламента Вячеслав Володин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит три законопроекта, направленных на противодействие незаконной миграции и защиту здоровья граждан РФ. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Рассмотреть законопроекты планируем в приоритетном порядке", - сказал Володин журналистам, добавив, что "инициативы направлены в профильные комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по государственному строительству и законодательству".

Внесенными инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования мигрантами с 90 до 30 дней со дня въезда, обязанность медорганизаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России.

Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования, введение административной ответственности за неуплату штрафа в срок и за нарушение порядка проведения медосвидетельствования. Поправками в Уголовный кодекс РФ предлагается ввести повышенную ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

"Принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья наших граждан", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции является одним из ключевых направлений работы Госдумы.

"С 2024 года принят 21 закон, большинство из которых инициировано депутатами. Принятые меры принесли результаты: по данным правоохранительных органов, в третьем квартале 2025 года на 16,5% увеличилось число пресеченных правонарушений в сфере миграции", - заключил председатель Госдумы.