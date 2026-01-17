КМИС: более 50% украинцев выступили за референдум по мирному соглашению

Еще 14% опрошенных не смогли ответить на вопрос

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Большинство украинцев поддерживают идею проведения референдума по мирному урегулированию конфликта, Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Согласно данным института, 55% респондентов выступают за проведение референдума о мирном соглашении, 32% высказались против, еще 14% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 9 по 14 января методом интервью по телефону на территории, подконтрольной Киеву. В нем приняли участие 601 респондент в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность приблизительно равна 5,3 п.п.

28 декабря президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После переговоров Зеленский допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде, хотя до встречи с Трампом настаивал на необходимости проведения референдума. Трамп со своей стороны заявил, что мог бы приехать и выступить перед парламентом, если это поможет Киеву заключить соглашение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.