Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

Актеру было 64 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Похороны ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого прошли на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года. Гражданская панихида прошла на сцене МХТ им. А. П. Чехова, где актер прослужил более 40 лет. Затем прошло отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, после чего актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Борисом Невзоровым.