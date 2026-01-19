Валентино Гаравани похоронят в Риме 23 января

Дизайнер умер в своем доме в окружении близких

Валентино Гаравани © Pascal Le Segretain/ Getty Images

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Фонд имени Валентино Гаравани подтвердил сообщения о смерти итальянского модельера и сообщил, что похороны основателя модного дома Valentino, умершего на 94-м году жизни, состоятся 23 января.

"Валентино умер в своем римском доме в окружении близких", - говорится в сообщении. Фонд Валентино проинформировал, что прощание с модельером состоится 21 и 22 января в Риме. Похороны пройдут 23 января в римской базилике Богоматери ангелов и мучеников (Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартери), спроектированной Микеланджело в руинах древних терм Диоклетиана.

Гаравани, которому в мае 2025 года исполнилось 93 года, на протяжении полувека одевал известных женщин, наряды покупала в том числе американская киноактриса Элизабет Тейлор, а также вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин. Созданные модельером платья давно стали экспонатами различных музеев. Визитной карточкой модного дома стали элементы одежды красного цвета.

Модный дом Valentino был основан Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джамметти в 1960 году в Риме. С годами Гаравани начали называть "Императором моды". В 2009 году вышел документальный фильм "Валентино - последний император" (Valentino - The Last Emperor), который был показан на Венецианском кинофестивале. Публика стоячими овациями приветствовала модельера. К тому времени он уже отошел от активной деятельности. Дизайнер жил в Италии, но много времени проводил в Париже, где он учился и делал первые шаги в моде еще в середине прошлого века. После пандемии COVID-19 модельер постоянно проживал в Риме.

В 2012 году модный дом приобрел катарский инвестиционный фонд. Однако в нем продолжали работать итальянские модельеры, и коллекции постоянно представлялись на Неделях выысокой моды.

Итальянские политики и деятели искусств выразили соболезнования в связи со смертью Валентино. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала его "маэстро стиля и элегантности, символом итальянской высокой моды, легендой, которая продолжит вдохновлять новые поколения".