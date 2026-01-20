Турецкая сторона проинформировала дипломатов РФ об обнаружении тела в Босфоре

Полиция считает, что тело может принадлежать пропавшему пловцу Николаю Свечникову

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Турецкая сторона проинформировала генконсульство РФ в Стамбуле об обнаружении на побережье в Босфоре тела неизвестного мужчины, которое, как считает полиция, может принадлежать пропавшему пловцу Николаю Свечникову.

Читайте также Тайна исчезновения в Босфоре: куда мог пропасть российский пловец в оживленном проливе

"20 января турецкие власти информировали генеральное консульство России в Стамбуле о том, что в районе Бешикташ на набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 г. российском пловце Н. Свечникове. Для установления личности потребуется проведение ДНК-экспертизы. О развитии ситуации будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении генконсульства в соцсетях.