Трамп вновь задался вопросом, почему Макрон выступал в солнцезащитных очках

Американский лидер не понимает, что это было

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп вновь задался вопросом, почему французский президент Эмманюэль Макрон выступал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в солнцезащитных очках.

"Что была за история на днях с его очками? Что это, черт возьми, было?" - воскликнул Трамп во время выступления 27 января в американском штате Айова.

21 января Трамп также обратил внимание на то, что Макрон в Давосе выступал в очках. "Что, черт возьми, произошло?" - спросил тогда американский лидер на том же форуме под смех аудитории.

15 января президент Франции выступил перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны с налитым кровью глазом. На следующий день он прибыл на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках, попросив за них прощения. Елисейский дворец после появления Макрона на публике с покрасневшим глазом пояснил, что это произошло вследствие лопнувшего сосуда и проблем со здоровьем у главы государства нет.