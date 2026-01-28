Задержанных в США двух россиянок содержат в иммиграционном центре Сан-Диего

В пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне ранее сообщили, что американские власти задержали двух гражданок России, которые якобы въехали на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Две россиянки, которых задержали власти США, содержатся в иммиграционном центре в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Соответствующие данные приводятся на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля.

На портале сообщается, что гражданки России находятся под стражей в иммиграционном центре временного содержания в районе Отай-Месса.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне сообщили, что американские власти задержали двух россиянок, которые якобы въехали на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния), они ожидают репатриации. При этом, добавили в российской дипмиссии, Госдепартамент не уведомлял российскую сторону о задержании двух гражданок РФ. Сотрудники консульского отдела посольства "поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения" прав россиянок в полном объеме, отметили в пресс-службе диппредставительства.