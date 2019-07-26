Как защититься от гепатита: пути заражения и способы профилактики

Вирусный гепатит не одна, а пять болезней. Их вызывают разные вирусы, но все они поражают печень. Самые опасные из них — вирусы гепатитов B и C: от инфицирования до появления симптомов проходят годы, а иногда десятилетия, у больных часто развивается цирроз или рак. Каждый год гепатиты B и C уносят более 1 млн жизней. В России от последствий хронических гепатитов ежегодно умирает около 27 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году показатели заболеваемости острыми гепатитами B и C в России достигли своего исторического минимума (0,67 и 1,1 случая на 100 тыс. населения соответственно). За последнее десятилетие, согласно статистике ведомства, показатель заболеваемости снизился более чем в два раза, а среди детей до 17 лет — в 3,2 раза.

25 июля комиссия Минздрава включила в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств два новых препарата против хронического гепатита C. Один из них предназначен для детей от 12 лет.

А вот заболеваемость острым гепатитом А к 2017 году в стране увеличилась на четверть. Впрочем, эта болезнь хорошо лечится, а у больных вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Ежегодно от гепатита А в России прививаются от 400 до 500 тыс. человек.

В мае 2016 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила проект первой глобальной стратегии по вирусному гепатиту. Ее основные цели — сокращение заболеваемости хроническим гепатитом до 0,9 млн случаев к 2030 году, а ежегодной смертности — до менее 0,5 млн случаев. Если поставленные задачи будут выполнены, вирусы перестанут представлять серьезную угрозу обществу.

26 июля ВОЗ призвала мировое сообщество направить дополнительные средства на диагностику и лечение гепатита. Исследование, проведенное организацией, показало, что дополнительная ежегодная инвестиция $6 млрд может спасти 4,5 млн жизней к 2030 году. По словам генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, около 80% людей, живущих с гепатитом, не имеют возможности лечиться из-за нехватки средств.

Напоминаем, как передается вирус и как от него защититься.