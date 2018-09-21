Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Посольство России во Вьетнаме выразило в пятницу соболезнования в связи со смертью на 62-м году жизни президента республики Чан Дай Куанга.

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"Выражаем свои самые глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Социалистической Республики Вьетнам товарища Чан Дай Куанга", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter дипломатического представительства.

Чан Дай Куанг скончался в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале номер 108. Он возглавил страну в апреле 2016 года.

Чан Дай Куанг - уроженец северной вьетнамской провинции Нинбинь. Он - кадровый офицер органов госбезопасности, доктор юриспруденции, с 2006 года - член Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), с 2011 года - член Политбюро ЦК КПВ и министр общественной безопасности.