Путин отметил политическую мудрость и дальновидность Чан Дай Куанга

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу с соболезнованиями в связи со смертью президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин подчеркнул, что своей деятельностью на посту главы государства, а также на других ответственных должностях Чан Дай Куанг снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет, многое сделал для укрепления национальной безопасности страны и для отстаивания интересов Вьетнама на мировой арене", - говорится в сообщении. Глава государства также высоко оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях.

"Президент России отметил, что неоднократно встречался с Чан Дай Куангом, - отмечается в сообщении. - Его политическая мудрость и дальновидность, умение вникнуть в суть самых сложных вопросов вызывали самое искреннее уважение".

Путин передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, правительству и всему народу Вьетнама.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале номер 108 в возрасте 61 года.

Чан Дай Куанг, ранее занимавший пост министра общественной безопасности, возглавил страну в апреле 2016 года. Его кандидатура получила поддержку 91% депутатов Национального собрания (однопалатный парламент), которое по конституции является высшим органом власти в стране. На посту главы вьетнамского государства Чан Дай Куанг сменил завершившего свои полномочия 67-летнего Чыонг Тан Шанга, который возглавлял страну с 2011 года.