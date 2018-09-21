Медведев отметил личный вклад Чан Дай Куанга в продвижение проектов РФ и Вьетнама

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Вьетнама Нгуен Суан Фуку в связи со смертью президента страны Чан Дай Куанга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
В телеграмме Медведева, в частности, говорится: "На всех высоких государственных постах Чан Дай Куанг неизменно уделял особое внимание укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, связывающих Российскую Федерацию и Социалистическую Республику Вьетнам". "Хотел бы выделить его большой личный вклад в продвижение крупнейших совместных экономических и гуманитарных проектов", - добавил глава кабмина.
"Мы будем хранить светлую память об этом выдающемся государственном деятеле, добром друге нашей страны", - подчеркнул он.
Во второй половине дня в четверг состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось и он был доставлен в ханойский Военный госпиталь №108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, не приходя в сознание, умер.