Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу в связи со смертью президента этой страны Чан Дай Куанга. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что "мир покинул выдающийся государственный и политический деятель, который посвятил жизнь самоотверженному служению своей стране и ее народу".

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"Уверен, что его стратегическое мышление и обстоятельное отношение к работе станут примером для будущих поколений", - отметил глава государства.

От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким Чан Дай Куанга и всему народу Вьетнама.

Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале №108. Он возглавил страну в апреле 2016 года.