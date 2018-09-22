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Елизавета II принесла соболезнования народу Вьетнама в связи со смертью президента

Королева Великобритании отметила, что Чан Дай Куанг внес важный вклад в развитие Вьетнама и укрепление отношений между двумя странами

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II принесла соболезнования народу Вьетнама в связи со смертью президента страны Чан Дай Куанга. Послание было опубликовано в субботу на сайте Букингемского дворца.

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"Я была опечалена известием о смерти президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга. Президент Чан внес важный вклад в развитие Вьетнама и укрепление отношений между двумя нашими странами. Прошу вас принять мои искренние соболезнования от лица народа Великобритании", - говорится в документе.

Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале №108 на 62-м году жизни. Он возглавил страну в апреле 2016 года.

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Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияВьетнамЧан Дай Куанг
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