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Возможное предоставление автокефалии УПЦ

УПЦ: православные верующие готовы защищать Киево-Печерскую лавру от националистов

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний считает, что ситуация обострилась в связи с утверждениями о начале создания новой автокефальной церкви на Украине

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. В Украинской православной церкви Московского патриархата опасаются провокаций и новых нападений националистов на храмы и отмечают, что простые верующие готовятся защищать свои святыни. Об этом в интервью ТАСС в четверг сказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

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"Вероятность захвата Лавры (Киево-Печерской - прим. ТАСС) существует", - подчеркнул он. Митрополит напомнил, что "за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил, таких как "Правый сектор" (организация запрещена в РФ), "Свобода" и им подобным, у нас было отобрано около 50 храмов, главным образом, на Западной Украине".

По мнению владыки Антония, сейчас ситуация обострилась в связи с утверждениями о начале создания новой автокефальной церкви на Украине. "Продолжения их [националистов] деятельности в отношении захвата Киево-Печерской Лавры действительно можно ожидать. Об этом, кстати, неоднократно заявлял публично глава УПЦ КП Филарет (Денисенко). И если раньше эти захваты и вовсе были незаконными и, тем не менее, имели место быть, то теперь можно с высокой степенью вероятности полагать, что после возможного получения Томоса эта противоправная тенденция приобретет гораздо большие масштабы", - сказал митрополит.

"В этой ситуации можно не сомневаться, что верующие будут пытаться защищать свои храмы. И Киево-Печерскую Лавру особенно", - заключил он.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в своем видеообращении к народу предупредил об угрозах захвата монастыря, которые могут быть реализованы 14 октября в праздник Покрова Богородицы, и призвал прихожан усилить молитвы о мире и держаться канонического православия.

Глава непризнанного Киевского патриархата Филарет в августе заявлял, что в случае получения Томоса об автокефалии намерен отобрать у канонической Украинской православной церкви все ее имущество, в том числе старейшие Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Информационно-просветительский отдел УПЦ Московского патриархата 22 сентября сообщил, что чиновники министерства культуры Украины решили оценить имущество Украинской православной церкви, не дожидаясь решения об автокефалии украинской церкви.

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УкраинаВозможное предоставление автокефалии УПЦ
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