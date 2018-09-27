Совфед рассмотрит закон о пенсионных изменениях 3 октября

"Мы второго числа проводим совместное заседание трех комитетов: нашего комитета, комитета по конституционному законодательству [и госстроительству] и комитета по финансовым рынкам и налогам. Три комитета одновременно будут рассматривать этот закон. Естественно, голосовать все будем отдельно", - сказал сенатор. "Второго числа рассматриваем закон на расширенном совместном заседании комитетов, а 3 октября мы выносим на палату, поэтому как только мы получим закон, принятый [Госдумой] в третьем чтении, эта цепочка будет замкнута", - отметил он.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации 2 октября обсудят принятый Госдумой закон об изменении пенсионной системы, чтобы он был вынесен на пленарное заседание палаты 3 октября. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Рязанский добавил, что в обсуждении закона, предусматривающего в том числе повышение пенсионного возраста, участие примут вице-премьер правительства Татьяна Голикова и глава Минтруда Максим Топилин.

"Мы готовимся к обсуждению серьезно, мы работаем над этим законом с момента его внесения, мы участвовали во всех заседаниях рабочих групп, во всех комиссионных рассмотрениях, мы участвовали во встречах с людьми в регионах, мы получили от сенаторов предложения, замечания, некоторые из них [сенаторов] стали авторами поправок в текст закона, - указал Рязанский. - Для нас закон уже, что называется, не является вещью в себе, это уже достаточно хорошо отработанный текст с учетом поправок, внесенных президентом, депутатами и сенаторами".

Парламентарий добавил, что не ожидает возникновения "каких-то особых ситуаций" при рассмотрении закона. "Будут вопросы - будем на них отвечать, будут отвечать и те, кто будет представлять закон от имени президента, от имени правительства", - резюмировал Рязанский.