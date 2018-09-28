Суд в Москве 15 октября рассмотрит иск Максаковой к ее новому мужу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы принял к производству иск вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой из-за очередного квартирного спора, и проведет беседу по нему 15 октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Иск Максаковой принят к производству, беседа назначена на 15 октября, на 17:50", - сказал представитель суда.

Как сообщал ранее ТАСС источник, ответчиком по иску является новый муж Максаковой Далхат Халаев. В иске она просит признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной.

Это не первый иск певицы, связанный с квартирным вопросом. Так, Преображенский суд Москвы 25 октября рассмотрит еще один иск Максаковой, которая оспаривает у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую квартиру в Москвы.

В марте 2017 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Тушинский суд Москвы 5 октября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-депутата по факту мошенничества.