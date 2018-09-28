Погибшего в сбитом в Сирии Ил-20 летчика похоронят в Подмосковье

ВОЛГОГРАД, 28 сентября /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Уроженец Волгоградской области Константин Назаров, погибший в результате крушения российского Ил-20 над Средиземным морем около побережья Сирии, будет похоронен вместе со всем экипажем в Подмосковье, сообщила в пятницу ТАСС мать погибшего офицера Любовь Назарова.

"Военное руководство предложило похоронить весь экипаж вместе под Москвой, там откроют мемориал. Служил сын в Кубинке, перед командировкой (в Сирию - прим. ТАСС) переехал с семьей в квартиру в Звенигороде, которую купили по ипотеке",- сказала Назарова.

Она уточнила, что сначала родственники офицера планировали похоронить Константина в родном хуторе Алексиковский, где похоронен его отец. "Потом я согласилась, чтобы похоронили в Подмосковье, вместе со всеми. Там же недалеко живут жена Юлия и дочка Алиса растет. А я возьму землю с могилы Костиного отца и повезу туда, на могилу сына", - добавила Назарова. Дата похорон, по ее словам, пока неизвестна.

Глава Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Чулков уточнил ТАСС, что власти района предоставят автотранспорт, который повезет в Москву родственников и близких на похороны летчика. Расстояние от Новониколаевска до Москвы составляет примерно 700 км. "Транспортом родственников и близких обеспечит район. Захотят поехать и те, кто его хорошо знал, учился с ним вместе. Сколько это будет человек и какой транспорт - определимся", - сказал глава района.

Ранее ТАСС сообщал, что капитану Назарову было 33 года. Он был вторым пилотом Ил-20, сбитого в небе над Средиземным морем. Для погибшего летчика это была не первая командировка в Сирию.

Трагедия над Средиземным морем

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Вину за произошедшее Минобороны РФ возложило на израильские ВВС. По данным российского оборонного ведомства, израильские военные предупредили о нанесении ударов по сирийским объектам всего за минуту и неверно указали направление работы истребителей F-16, что не позволило вовремя вывести Ил-20 из-под удара сирийских систем ПВО и привело к гибели российских военнослужащих.