Какие парковки в Москве станут платными по воскресеньям. Список улиц

Время бесплатного периода парковки на всех улицах уменьшится с 15 до пяти минут.

На самых загруженных участках вводятся новые тарифы: изменения коснутся улиц внутри Садового кольца и нескольких точек у Третьего транспортного кольца (ТТК). Также в десяти центральных районах на 237 улицах отменят бесплатную парковку по воскресеньям.

ТАСС приводит полный список адресов.

Район Арбат

2-й Смоленский переулок;

Арбатская площадь;

Арбатский переулок;

Большая Никитская улица (нечетная сторона от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком);

Большой Николопесковский переулок;

Большой Ржевский переулок;

Борисоглебский переулок;

Гоголевский бульвар (д. 19/2, д.21 стр.1–2, д.23, д.25 стр.1, д,29, д.31 стр.1–3, д.31а, д.33/1);

Калошин переулок;

Композиторская улица;

Конюшковская улица (четная сторона от пересечения с площадью Свободной России до пересечения с Большим Девятинский переулком);

Кривоарбатский переулок;

Кривоникольский переулок;

Малый Николопесковский переулок;

Моховая улица (нечетная сторона от пересечения с улицей Знаменка до пересечения с Большой Никитский улицей);

Никитский бульвар (д.5, д.7, 7 стр.3, д.7а);

Новинский бульвар;

Новинский переулок;

площадь Арбатские Ворота;

Поварская улица (исключая четную сторону от пересечения с Кудринской площадью до пересечения со Скатертным переулком);

Романов переулок;

Серебряный переулок;

Смоленская площадь;

Спасопесковский переулок;

Средний Николопесковский переулок;

Староваганьковский переулок;

Троилинский переулок;

Трубниковский переулок;

улица Арбат;

улица Большая Молчановка;

улица Малая Молчановка.

Басманный район

Большой Златоустинский переулок;

Большой Спасоглинищевский переулок;

Малый Спасоглинищевский переулок;

Лубянский проезд (от д. 3/6 стр.17 до д. 27/1 стр.1 включительно);

Лучников переулок;

Мясницкая улица (четная сторона от пересечения с Лубянской площадью до пересечения с Мясницким проездом);

улица Маросейка;

улица Покровка.

Дорогомилово

набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Бережковской набережной до пересечения с Украинским бульваром);

Украинский бульвар.



Замоскворечье

1-ый Раушский переулок;

Большой Ордынский переулок;

Голиковский переулок;

Иверский переулок;

Малый Ордынский переулок;

Овчинниковская набережная;

Пятницкая улица;

улица Балчуг;

улица Большая Ордынка (нечетная сторона);

улица Малая Ордынка.

Красносельский район

Бобров переулок;

Милютинский переулок;

Мясницкая улица (нечетная сторона от пересечения с Лубянской площадью до пересечения с Мясницким проездом и обе стороны улица от пересечения с Мясницким проездом до пересечения с Садовой-Спасской улицей);

Орликов переулок;

проспект Академика Сахарова (исключая нечетную сторону от пересечения со Сретенским бульваром до пересечения с Уланским переулком);

Сретенский бульвар;

Тургеневская площадь;

улица Большая Лубянка (д.18 стр.1, 1а, 2, д.20 стр.2, д.21 стр. 1,2, д.22, д.24/15 стр.1, 3, д.26/17 стр.1, д.28, стр.1а);

улица Малая Лубянка (д. 9 стр. 1, д.10 стр.1, 5, 7, д.12, д.12, стр.1-2, 4, д.22, д.24/15, стр.3, д.26/17, стр.1, д.28, стр.1а);

улица Маши Порываевой;

улица Сретенка (четная сторона);

Фролов переулок.

Мещанский район

Большой Кисельный переулок;

Варсонофьевский переулок;

Звонарский переулок;

Кисельный тупик;

Малый Кисельный переулок;

Малый Сергиевский переулок;

Неглинная улица (четная сторона);

Нижний Кисельный переулок;

площадь Воровского;

Рождественский бульвар;

Сандуновский переулок;

Театральный проезд (нечетная сторона от пересечения с Неглинной улицей до пересечения с Лубянской площадью);

Трубная площадь;

Трубная улица (от пересечения с рождественским бульваром до пересечения с малым Сухаревским переулком);

улица Большая Лубянка (нечетная сторона и д.12, д.14, д.16);

улица Кузнецкий мост (от пересечения с улицей Рождественка до пересечения с улицей Большая Лубянка);

улица Малая Лубянка д.9, стр.1;

улица Рождественка;

улица Сретенка (нечетная сторона);

Фуркасовский переулок;

Цветной бульвар (четная сторона);

Цветной переулок.

Пресненский район

1-ый Красногвардейский проезд;

2-ый Красногвардейский проезд;

2-ая Брестская улица (нечетная сторона);

2-ая Звенигородская улица (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом);

Баррикадная улица;

Богословский переулок;

Большая Бронная улица (от пересечения с Малой Бронной улицей до пересечения с Сытинским переулком);

Большая Никитская улица (исключая четную сторону от пересечения с моховой улицей до пересечения с Газетным переулком и нечетную сторону от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком);

Большая Садовая улица (от пересечения с Садовой-Кудринской улицей до пересечения с Триумфальной площадью);

Большой Гнездиковский переулок (д.1 стр.2, д.3);

Большой Кисловский переулок (нечетная сторона от пересечения с Нижним Кисловским переулком до пересечения с Большой Никитской улицей);

Большой Козихинский переулок;

Большой Кноюшковский переулок;

Большой Палашевский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с Трехпрудным переулком до пересечения с Сытинским переулком);

Большой Патриарший переулок;

Брюсов переулок (д.1, д. 1б стр.1, д.2/14 стр.1-2, д.2/14, стр.3-6, 8-10, 15, д.2а стр.1, д.4, д.4, стр. 2–3, д.6, д.6 стр. 8, 22, д.7, д.7 стр. 2, д.11 стр.1, д.12, д.15/2 стр. 1–3, д.17);

Вознесенский переулок (д.3 стр.1, 2, д.4, д.5 стр. 1, 2, д.6/3 стр.1, 3, д.7, д.8/5 стр.1, 2, 3, д.9 стр.1–4, 6, 7, д.10, д. 11 стр.1–3, д. 12 стр. 1, 3, д. 15, д. 16/4, д. 17/18 стр.4, д.18, д.20 стр. 2–4);

Выставочный переулок;

Газетный переулок (д.1/12, д.1/12 стр. 4–5, 11, д.3 стр. 2, д.3/5 стр.1, д.7 стр. 1, д.9 стр.2, 4–5, 7, 11);

Глубокий переулок;

Елисеевский переулок;

Ермолаевский переулок;

Конюшковская улица (исключая четную сторону от пересечения с площадью Свободной России до пересечения с Большим Девятинским переулком);

Краснопресненская набережная;

Кудринская площадь;

Кудринский переулок;

Леонтьевский переулок (д.2/26 стр.1–2, д.2а стр.1–2, 4, д.4, д.4 стр. 2, д.5 стр. 1, д.6 стр. 1, 2, д.7 стр. 1а, 1б, 1в, д.7 стр.2, 3, д.8 стр.1, 2, д.9 стр.1–5, д.10 стр.1–2, 2а, 3, д.11, д.12, д.14, д.15, д.15 стр. 2, 4, д. 16 стр. 1–2, д. 18/17 стр. 1–3, д.18/17 стр. 2, 5, 19/2 стр. 1, д. 21/1 стр.1, 6);

Малая Бронная улица;

Малый Козихинский переулок;

Малый Конюшковский переулок;

Малый Патриарший переулок;

Мантулинская улица;

Никитский бульвар (д.7б, д.8, д.8а/3 стр.1–2, д.9, д.10, д. 10/5 стр. 2–3, д.11/12 стр.1–8, д.12, д.12а, д.12а стр. 2, д.13 стр.1, д.15/16, д.17, д.17 стр.3, д.25);

Поварская улица (четная сторона от пересечения с Кудринскиой площадью до пересечения со Скатертным переулком);

Пресненская набережная;

Рочдельская улица;

Садовая-Кудринския улица;

Спиридоньевский переулок;

Стуженецкий переулок;

Тверской бульвар (д.1, д.2, д.3, д.3 стр.2, д.6, д.8 стр.1, д.9, д.10 стр.1–2, д.11 стр.1–2, д.12 стр.1–2, д.13, д.13 стр. 1, д.14 стр. 1, 3–5, 11–12, д.15 стр. 1–2, д.16, д.16 стр.5, д.17 стр.4, 7–8, д.18 стр.1–2, 4, д.19, д.19 стр.2, д.20 стр. 1, 4, д. 22, д. 23 стр.1, 3-4, д.24, стр. 1, 5, д. 25 стр. 1–2, 4, 6–7, д. 27 стр.1,6);

Тестовая улица;

Трехпрудный переулок (нечетная сторона);

улица 1905 года (от пересечения с Краснопресненской набережной до пересечения со Шмитовским проездом);

улица Анны Северьяновой (от пересечения с Мантулинской улицей до пересечения со Шмитовским проездом);

улица Антонова-Овсеенко (от пересечения с 1-ым Красногвардейским проездом до пересечения со Шмитовским проездом);

Хлыновский тупик;

Шведский тупик;

Шмитовский проезд (от пересечения с улицей 1905 года до пересечения с Третьим транспортным кольцом).

Тверской район

1-й Колобовский переулок (от пересечения с 3-м Колобовским переулком до пересечения с Цветным бульваром);

1-й Лесной переулок;

1-й Тверской-Ямской переулок (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 4-й Тверской-Ямской улицей);

1-я Брестская улица;

2-й Тверской-Ямской переулок;

2-я Брестская улица (четная сторона);

2-я Тверская-Ямская улица;

3-й Лесной переулок;

3-я Тверская-Ямская улица;

4-й Лесной переулок;

4-я Тверская-Ямская улица;

Биржевая площадь;

Богоявленский переулок;

Большая Бронная улица (от пересечения с Сытинским переулком до пересечения с Тверской улицей);

Большая Грузинская улица (от пересечения со 2-й Брестской улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей);

Большая Никитская улица (четная сторона от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком);

Большая Садовая улица (д.14 стр.3–4, 6, 8, д. 16, д. 16, стр. 2–5);

Большой Гнездниковский переулок (д.6, д.7, д. 9, д.10);

Большой Палашевский переулок (нечетная сторона от пересечения с Трехпрудным переулком до пересечения с Сытинским переулком);

Большой Путинковский переулок;

Большой Черкасский переулок;

Брюсов переулок (д. 8/10 стр.1, д. 8/10 стр. 2, 4а, д.12, д.19 стр.2, 5–6, д.21, д.21 стр. 2–4);

Варварка улица;

Васильевская улица (от пересечения со 2-й Брестской улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей);

Вознесенский переулок (дом 21 и дом 22);

Газетный переулок (за исключением д. 1/12, д. 1/12 стр. 4–5, 11, д.3 стр. 2, д. 3/5 стр.1, д.7 стр.1, д.9 стр.2, 4–5, 7, 11);

Глинищевский переулок;

Дмитровский переулок;

Долгоруковская улица;

Козицкий переулок;

Крапивенский переулок;

Леонтьевский переулок (д.20 стр.1–2, д.22, д.23, д.23/8 стр.3, д.24, д.25, д.26);

Лесная улица;

Лубянская площадь;

Малый Гнездниковский переулок;

Малый Черкасский переулок;

Моховая улица (исключая нечетную сторону о т пересечения с улицей Знаменка до пересечения с Большой Никитской улицей);

Настасьинский переулок;

Неглинная улица (нечетная сторона);

Никитский переулок;

Новая площадь;

Новослободская улица (от пересечения с Долгоруковской улицей до пересечения с Лесной улицей);

Оружейный переулок;

переулок Александра Невского;

Петровский бульвар;

Петровский переулок;

площадь Тверская Застава;

Пушкинская площадь;

Рахмановский переулок;

Рыбный переулок;

Садовая-Каретная улица;

Садовая-Самотечная улица;

Садовая-Триумфальная улица;

Старопанский переулок;

Страстной бульвар;

Тверской бульвар (д. 26 стр. 1–3, д. 26а, д. 28);

Театральная площадь;

Театральный проезд (исключая нечетную сторону от пересечения с Неглинной улицей до пересечения с Лубянской площадью);

Трехпрудный переулок (четная сторона);

Триумфальная площадь;

улица Александра Невского;

улица Большая Дмитровка;

улица Гашека (от пересечения со 2-й Брестской улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей);

улица Ильинка;

улица Каретный Ряд;

улица Малая Дмитровка;

улица Охотный ряд;

улица Петровка;

улица Петровские линии;

улица Чаянова (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с улицей Александра Невского);

улица Юлиуса Фучика (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения со 2-й Брестской улицей);

Успенский переулок;

Цветной бульвар (нечетная сторона).

Хамовники

1-ый Обыденский переулок;

3-ый Обыденский переулок;

Большой Чудов переулок;

Гоголевский бульвар (д.2, д.3, д.3/1/2 стр. 2, д.4, д.5, стр.1, д.5 стр. 2, д.6 стр.1, д.7 стр.1, д. 7с, д.8, д.8, стр.2, д.8/9 стр.1, д.9, д.10 стр. 1–4, 8, дом 10/11 стр.7, д.11, д.12 стр. 1–2, 4, д. 14, д.14 стр.3–4, д.16, д. 17 стр. 1–2, д. 19/2, д.21 стр.1–2, д.23, д.25 стр.1, д. 29, д.31 стр.1–3, д.31а, д.33/1);

Дашков переулок;

Зубовская площадь;

Зубовский бульвар;

Зубовский проезд;

Комсомольский проспект (от пересечения с Зубовским бульваром до пресечения с улицей Тимура Фрунзе);

Крымский проезд;

площадь Пречистенские Ворота;

Саввинская набережная;

Смоленский бульвар;

улица Льва Толстого;

улица Остоженка;

улица Пречистенка;

улица Россолимо (от пересечения с улицей Тимура Фрунзе до пересечения с улицей Льва Толстого);

улица Тимура Фрунзе.

Якиманка

Берсеневская набережная;

Софийская набережная;

Улица Большая Ордынка (четная сторона);

Улица Серафимовича;

Фалеевский переулок.