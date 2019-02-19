Эксперт: активное развитие Курил повлияло на итоги опроса о принадлежности островов

Опрос проводился с 11 по 17 февраля этого года среди постоянно проживающих на островах. Главный вопрос, который задавали жителям, звучал так: "Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?". 96% ответили, что Россия не должна передавать острова Японии.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Активное социально-экономическое развитие Курильских островов повлияло на результаты опроса ВЦИОМ о принадлежности южной части архипелага, которые продемонстрировали однозначное мнение местных жителей о том, что они являются частью России. Такое мнение ТАСС во вторник выразил политолог Алексей Мартынов.

"Исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко продолжает ту работу, которую начинал делать бывший глава региона Олег Кожемяко. Там динамично идут программы развития региона, в том числе и Курильских островов. Там очень много всяких хороших вещей и социально-экономического плана, и просто экономического", - отметил Мартынов, добавив, что это повлияло на результаты опроса.

Он добавил, что его не удивило мнение подавляющего большинства жителей Курил.

"Для тех людей, которые живут на Курильских островах, это малая родина, это та земля, где они живут и всегда жили, это то, что называется именно своим домом. И в этом смысле представлять, как некоторые журналисты и деятели представляют себе территории и людей на них проживающих как какой-то условный конструктор, который можно переключать, передавать, переоформлять как недвижимость - очень странно", - подчеркнул Мартынов.

По мнению политолога, серьезного разговора о передаче Курильских островов Японии в последнее время не велось. "Но тем не менее этот умышленный, провокационный вброс (о возможной передаче островов Японии) в медиаповестку вызвал довольно резкую реакцию в обществе. Ну и мы видим мнение по этому поводу самих курильчан", - добавил он.

Территориальный вопрос

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

В ноябре прошлого года лидеры России и Японии на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.