Во Франции скорбят в связи со смертью Карла Лагерфельда

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Модельер Карл Лагерфельд умер 19 февраля во Франции. Весть, пришедшая из Американского госпиталя в столичном пригороде Нейи, потрясла парижан.
На родине моды кутюрье давно стал по-настоящему культовой фигурой. В этом году он впервые не принимал участие в дефиле дома моды Chanel в Большом дворце. Из-за болезни Лагерфельд не смог прийти на церемонию, чтобы лично приветствовать парижан, как он обычно это делал все эти годы.
"Рок-звезда высокой моды"
"Лагерфельд не уступал в популярности рок-звездам и был бесконечно влюблен в жизнь, - отмечает историограф Стефан Берн. - Он интересовался всем, его проекты были фантастичны". По словам эксперта, "повелитель моды" был и "необычайно щедрым человеком".
Вехи карьеры Карла Лагерфельда, о которых напоминают своей аудитории телевизионные каналы и радиостанции, представляют энциклопедию французского искусства жизни. Арт-директор и меценат готов был работать над воплощением своих проектов несколько смен подряд.
Известно, что родом модельер из Гамбурга, но точно назвать дату его рождения не смог бы никто. Энциклопедии предлагают на выбор 1933, 1935 и 1938 годы. Большинство сайтов склоняются к тому, что маэстро было 85 лет.
Покорять Париж сын скандинавского бизнесмена, жившего в Германии, приехал в 1954 году. Он поселился у матери, чтобы участвовать в парижских конкурсах. Вскоре одна из его работ была отмечена первой премией.
Он работал для Chloé, Fendi. В 1983 году его пригласил к себе дом моды Chanel. Лагерфельд трудился над коллекциями высокой моды, прет-а-порте и аксессуарами марки.
Образ модельера
Эксперты говорят, что именно благодаря Лагерфельду бренд, переживавший не лучшие времена, смог выстоять. "Я сохранил дух Chanel, но одновременно придал ему современность", - говорил он.
Знакомство с художником Энди Уорхолом в шестидесятых годах дало Лагерфельду ценные уроки, и он создавал свой образ. Неотъемлемой частью образа стали очки и напудренные волосы.
Его юмор, культура, тяга ко всему новому, целеустремленность, вера в будущее вдохновляли аудиторию. Он также завоевал репутацию мэтра афоризмов, сочиняя их один за одним. "Диета - единственная игра, которую выигрываешь, когда теряешь", - заметил он однажды, восхитив этой формулой диетологов. В 2010 году Лагерфельд выпустил книгу о том, как диета, которой он следовал в начале 2000-х, помогла ему потерять 42 кг.
Коллекция для сборной Франции
Он создал коллекцию для шведского дома прет-а-порте H&M. На протяжении карьеры Лагерфельд менял дизайн бутылок Coca-Cola, делал почтовые марки, работал с офтальмологами. И даже придумал майку для сборной Франции по футболу в 2011 году.
Он изобретал сценические костюмы для Ла Скала и для фильма Педро Альмодовара "Высокие каблуки", костюмы Мадонны и Кайли Миноуг.
"Мы потеряли гения, - заявила во вторник мэр французской столицы Анн Идальго. - Карл творил со страстью, требовательностью, великолепием. Он был не просто воплощением Парижа, он сам был Парижем. Его звезда будет всегда светить над миром искусства и моды".
Реклама светоотражающих жилетов
В честь Лагерфельда была выпущена специальная версия куклы Барби. В 2008 году его попросили рекламировать желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов в рамках кампании за безопасность дорожного движения. "Это желтое, некрасивое и ни с чем не сочетающееся, но это может спасти вам жизнь", - заявлял на плакате агитационной кампании Карл Лагерфельд.
По утверждению знатоков, фотография Лагерфельда в этой униформе, которая десять лет спустя дала название протестному движению во Франции, была на самом деле монтажом, а в реальности модельер так ни разу и не надел желтый жилет. Но это всего лишь версия.
В бытность президентом Франции Николя Саркози присвоил Лагерфельду звание командора ордена Почетного легиона. "Он был великим мастером стиля и полностью посвятил свою жизнь творчеству, - написал в Twitter бывший глава французского государства. - Мерси, Карл Лагерфельд!".