Во Франции скорбят в связи со смертью Карла Лагерфельда

Историограф Стефан Берн отметил, что кутюрье "не уступал в популярности рок-звездам и был бесконечно влюблен в жизнь"

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Модельер Карл Лагерфельд умер 19 февраля во Франции. Весть, пришедшая из Американского госпиталя в столичном пригороде Нейи, потрясла парижан. На родине моды кутюрье давно стал по-настоящему культовой фигурой. В этом году он впервые не принимал участие в дефиле дома моды Chanel в Большом дворце. Из-за болезни Лагерфельд не смог прийти на церемонию, чтобы лично приветствовать парижан, как он обычно это делал все эти годы. "Рок-звезда высокой моды" "Лагерфельд не уступал в популярности рок-звездам и был бесконечно влюблен в жизнь, - отмечает историограф Стефан Берн. - Он интересовался всем, его проекты были фантастичны". По словам эксперта, "повелитель моды" был и "необычайно щедрым человеком".

На эту тему Биография Карла Лагерфельда

Вехи карьеры Карла Лагерфельда, о которых напоминают своей аудитории телевизионные каналы и радиостанции, представляют энциклопедию французского искусства жизни. Арт-директор и меценат готов был работать над воплощением своих проектов несколько смен подряд. Известно, что родом модельер из Гамбурга, но точно назвать дату его рождения не смог бы никто. Энциклопедии предлагают на выбор 1933, 1935 и 1938 годы. Большинство сайтов склоняются к тому, что маэстро было 85 лет. Покорять Париж сын скандинавского бизнесмена, жившего в Германии, приехал в 1954 году. Он поселился у матери, чтобы участвовать в парижских конкурсах. Вскоре одна из его работ была отмечена первой премией. Он работал для Chloé, Fendi. В 1983 году его пригласил к себе дом моды Chanel. Лагерфельд трудился над коллекциями высокой моды, прет-а-порте и аксессуарами марки. Образ модельера Эксперты говорят, что именно благодаря Лагерфельду бренд, переживавший не лучшие времена, смог выстоять. "Я сохранил дух Chanel, но одновременно придал ему современность", - говорил он.