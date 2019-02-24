Первый фотоальбом лошадей Пржевальского из Оренбургского заповедника выйдет в 2019 году

ТАСС, 24 февраля. Оренбургский заповедник, где реализуется программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского, в этом году впервые выпустит альбом с фотографиями своих питомцев. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС директор учреждения "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова.

"Будем в этом году издавать свой первый фотоальбом с нашими питомцами, включая наших жеребят. Это будет фотоистория жизни последних диких лошадей фактически на планете", - сказала Бакирова.

Она напомнила, что в этом году Оренбургский заповедник отмечает 30-летие, в связи с чем запланирован ряд мероприятий, в том числе восьмой международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского. На форум, который состоится в Оренбургской области в августе, приглашены ученые из десятков стран.

"Мы впервые миру представим отчеты о результатах нашей научной деятельности, связанной с лошадьми. Мы ведем ряд научных работ, которые до нас в таком объеме и в таком формате никто не делал", - отметила собеседница агентства.

Сейчас в заповеднике живут несколько табунов, в том числе два вольных, в которых в этом году родились пять жеребят. По словам Бакировой, лошади хорошо переживают снежную зиму. "Лошади от метелей особо не страдают, они обросли очень плотной шерстью, у них нет такой проблемы, как мерзнуть", - сказала она.

Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике была разработана и запущена в 2014-2015 годах. Первые шесть чистокровных диких лошадей завезли в Россию в 2015 году с биостанции Тур дю Вале во Франции. В июне 2018 года в заповеднике впервые родился жеребенок лошади Пржевальского. Программа рассчитана на период до 2030 года, к этому времени в учреждении планируется создать популяцию численностью не менее 100-150 особей.