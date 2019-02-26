Bloomberg: телерейтинг "Оскара" вырос впервые за четыре года

Телевизионный рейтинг вручения "Оскара" вырос после худших показателей трансляции премии в 2018 году.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Аудитория воскресной трансляции вручения наград киноакадемии США выросла на 12% по сравнению с 2018 годом.
При этом отмечается, что последний "Оскар" оказался короче предыдущих из-за отсутствия ведущего. Как указывает издание The Hollywood Reporter, вокресная трансляция шла 3 часа 13 минут и оказалась на 41 минуту меньше, чем в 2018 году.
По данным телерадиокомпании ABC, вручение премии смотрели 29,6 млн человек по сравнению с 26,5 млн годом ранее.
Как отмечает агентство, повышение рейтинга является одним из редких успехов телевидения на фоне общего кризиса индустрии. Даже такие громкие события как Super Bowl продолжают терять аудиторию.
Начиная с 2014 года телеаудитория "Оскаров" постоянно снижалась.
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в 91-й раз прошла в Лос-Анджелесе 24 февраля. Лидером по числу наград стал фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера - он завоевал четыре золотых статуэтки. По три "Оскара" получили фильмы "Рома" (Roma) режиссера Альфонсо Куарона, "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера и "Зеленая книга" (Green Book) Питера Фаррелли.
Последняя картина выиграла главный "Оскар" - в номинации "Лучший фильм", а также получила награду за оригинальный сценарий.