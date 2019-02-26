Bloomberg: телерейтинг "Оскара" вырос впервые за четыре года

Телевизионный рейтинг вручения "Оскара" вырос после худших показателей трансляции премии в 2018 году.

На эту тему

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аудитория воскресной трансляции вручения наград киноакадемии США выросла на 12% по сравнению с 2018 годом.

При этом отмечается, что последний "Оскар" оказался короче предыдущих из-за отсутствия ведущего. Как указывает издание The Hollywood Reporter, вокресная трансляция шла 3 часа 13 минут и оказалась на 41 минуту меньше, чем в 2018 году.

По данным телерадиокомпании ABC, вручение премии смотрели 29,6 млн человек по сравнению с 26,5 млн годом ранее.

Как отмечает агентство, повышение рейтинга является одним из редких успехов телевидения на фоне общего кризиса индустрии. Даже такие громкие события как Super Bowl продолжают терять аудиторию.