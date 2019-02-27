{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Песков рассчитывает, что проблему с косатками в Приморье решат в сжатые сроки

В бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что проблема с косатками, которые находятся в центре передержки в Приморье, будет в короткие сроки закрыта и животных выпустят на волю. Об этом он заявил журналистам.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

"Надеемся, что в самое сжатое время проблема косаток будет решена, и они будут выпущены на свободу", - сказал он, комментируя сообщения о том, что американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из центра передержки, который зоозащитники называют "китовой тюрьмой"

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух, в связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело.

22 февраля президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДи Каприо, ЛеонардоПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Депутаты Адыгеи предложили начислять дополнительные баллы поступающим в вузы юнармейцам
По их мнению, это станет дополнительным стимулом для вступления молодежи в организации, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием
Читать полностью