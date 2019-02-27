Песков рассчитывает, что проблему с косатками в Приморье решат в сжатые сроки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что проблема с косатками, которые находятся в центре передержки в Приморье, будет в короткие сроки закрыта и животных выпустят на волю. Об этом он заявил журналистам.

"Надеемся, что в самое сжатое время проблема косаток будет решена, и они будут выпущены на свободу", - сказал он, комментируя сообщения о том, что американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из центра передержки, который зоозащитники называют "китовой тюрьмой"

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух, в связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело.

22 февраля президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных.