Эксперт: у косаток из бухты Средней на воле будет шанс воссоединиться с семьями

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Косатки и белухи, которые содержатся в Центре адаптации (передержки) морских животных в бухте Средней в Приморском крае, оказавшись на воле, получат шанс воссоединиться с семьями, так как матери ищут своих детенышей. Это произойдет, если животных выпустят там же, где их поймали, в Сахалинском заливе, сообщил ТАСС во вторник главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам, что подробный план по освобождению и адаптации косаток и белух будет разработан в ближайшее время. Выпускать животных в холодное время года рискованно, кроме того, следует учитывать разный возраст млекопитающих. По информации Кобылкина, Минприроды подготовило всю необходимую информацию по этому вопросу и ждет решения, которое предстоит принять силовым структурам и Росрыболовству.

По словам эксперта, необходимости в долгой адаптации животных нет, если их выпустят там же, где выловили, так как условия в Сахалинском заливе для них будут гораздо лучше, чем нынешние, в бухте Средней. Тем не менее их можно пару суток подержать во временных огороженных вольерах, например, у острова Чкалова в Сахалинском заливе.

По словам Ракова, особых сложностей в транспортировке животных возникнуть не должно. "Их перевозят на судах, <...> их поливают забортной водой из шланга. Потом в специальных носилках или сетках их опускают в воду. Конечно, надо, чтобы это была нежаркая погода, чтобы они не получили солнечный удар <...> и вот сейчас весна наступает, мне кажется, что это оптимальные условия для того, чтобы их перевезти", - рассказал Раков.

Сейчас, по словам эксперта, косатки и белухи находятся в очень плохих для их здоровья условиях, так как бухта Средняя и залив Восток в целом относятся к сильно загрязненным акваториям залива Петра Великого. Вдоль всего побережья находится множество поселков, сельскохозяйственные предприятия, поэтому в воде очень много стоков. "И кишечной палочки хватает, и вирусных бактерий, и даже тяжелых металлов, - рассказал Раков. - Состояние их плачевное, и при длительном содержании там они будут постепенно вымирать одна за другой".

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, а на прошлой неделе стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция региона начала проверку.