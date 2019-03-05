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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Эксперт: у косаток из бухты Средней на воле будет шанс воссоединиться с семьями

Главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков считает, что это произойдет, если животных выпустят там же, где поймали

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Косатки и белухи, которые содержатся в Центре адаптации (передержки) морских животных в бухте Средней в Приморском крае, оказавшись на воле, получат шанс воссоединиться с семьями, так как матери ищут своих детенышей. Это произойдет, если животных выпустят там же, где их поймали, в Сахалинском заливе, сообщил ТАСС во вторник главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

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Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам, что подробный план по освобождению и адаптации косаток и белух будет разработан в ближайшее время. Выпускать животных в холодное время года рискованно, кроме того, следует учитывать разный возраст млекопитающих. По информации Кобылкина, Минприроды подготовило всю необходимую информацию по этому вопросу и ждет решения, которое предстоит принять силовым структурам и Росрыболовству.

По словам эксперта, необходимости в долгой адаптации животных нет, если их выпустят там же, где выловили, так как условия в Сахалинском заливе для них будут гораздо лучше, чем нынешние, в бухте Средней. Тем не менее их можно пару суток подержать во временных огороженных вольерах, например, у острова Чкалова в Сахалинском заливе.

По словам Ракова, особых сложностей в транспортировке животных возникнуть не должно. "Их перевозят на судах, <...> их поливают забортной водой из шланга. Потом в специальных носилках или сетках их опускают в воду. Конечно, надо, чтобы это была нежаркая погода, чтобы они не получили солнечный удар <...> и вот сейчас весна наступает, мне кажется, что это оптимальные условия для того, чтобы их перевезти", - рассказал Раков.

Сейчас, по словам эксперта, косатки и белухи находятся в очень плохих для их здоровья условиях, так как бухта Средняя и залив Восток в целом относятся к сильно загрязненным акваториям залива Петра Великого. Вдоль всего побережья находится множество поселков, сельскохозяйственные предприятия, поэтому в воде очень много стоков. "И кишечной палочки хватает, и вирусных бактерий, и даже тяжелых металлов, - рассказал Раков. - Состояние их плачевное, и при длительном содержании там они будут постепенно вымирать одна за другой".

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, а на прошлой неделе стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция региона начала проверку.

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКитайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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