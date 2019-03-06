Евкуров: арестованных в Египте студентов из Ингушетии могут вернуть в РФ через 1-2 месяца

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассчитывает, что арестованных в Египте студентов из Ингушетии экстрадируют в Россию в течение 1-2 месяцев.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позже некоторых отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 2 февраля сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.

"Египетское законодательство не такое, как российское, где можно в судебных процессах участвовать, в Египте, большинстве случаев, в закрытом режиме проводятся процессы, но у нас хорошие, добрые контакты с послом Египта в РФ, с нашим посольством в Египте. Я думаю, что в ближайшие месяц-два ребят уже экстрадируют сюда в Россию, а дальше уже здесь будем разбираться", - сообщил ТАСС Евкуров.

По его словам, власти региона проводят встречи и беседы с родителями задержанных студентов.

Ранее глава региона сообщал ТАСС, что пятый пропавший, некий Дугиев, мог оказаться вербовщиком, под влияние которого попали не только задержанные студенты из Ингушетии, но и выходцы из других регионов России. Между тем в консульском отделе посольства РФ в Каире предполагают, что этот человек также может находиться в тюрьме, однако говорить о его роли в этом деле пока рано. Более того, есть еще и шестой фигурант - имеющая гражданство РФ женщина, мать пятерых детей, которая также задержана и находится под следствием.

Как сообщали ТАСС родители задержанных студентов, ими нанят местный адвокат, который на данный момент занимается сбором всей необходимой информации для построения защиты. Они отметили, что никаких обвинений их детям еще не предъявлено, но срок задержания продлен до 10 апреля. Также в консульском отделе посольства РФ в Каире сообщили, что не могут утверждать, выдвинуты ли студентам четкие обвинения.