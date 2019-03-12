Иркутский губернатор не видит перспектив у строящегося завода по розливу воды из Байкала

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Строительство завода по розливу байкальской воды в Иркутской области не имеет перспектив с учетом выявленных нарушений. Такое мнение высказал во вторник губернатор региона Сергей Левченко на пресс-конференции в Москве.

Ранее глава региона поручил профильным ведомствам проверить законность строительства завода в поселке Култук. Об этом же Генпрокуратуру попросил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что строительство затрагивает место, где во время перелета останавливаются редкие птицы. Комментируя это, представители завода заявили журналистам, что по месту остановки птиц проходит только трубопровод водозабора, и эта территория впоследствии будет рекультивирована.

"[Владельцы завода] все процедуры прошли, начали строительство, но в связи с тем, что поступил сигнал о нарушении законодательства, я дал команду проверить. И нашли там достаточно много нарушений очень многие службы, начиная с простейшего: обнаружили разлитые на берегу нефтепродукты. Я думаю, что те нарушения, которые были выявлены, они почти непреодолимы, потому что там есть место, которое является достаточно защищенным законодательством, и при проведении [экологической] экспертизы это не было учтено. Поэтому перспектив у розлива воды на этом месте я не вижу", - сказал Левченко.