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Землетрясение в Новой Зеландии

Россияне не пострадали в результате теракта в Новой Зеландии

Мария Захарова рассказала, что российские дипломаты следят за ситуацией

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские граждане, согласно последним данным, не пострадали в результате теракта, совершенного в пятницу в Новой Зеландии. Об этом сообщила на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

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"Наши дипломаты продолжают отслеживать ситуацию в Новой Зеландии, - отметила она. - По данным на последний час, жертв среди российских граждан нет".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание, что президент РФ направил руководству Новой Зеландии свои соболезнования. "Мы шокированы этим ужасным злодеянием, от имени МИД РФ также выражаем свою глубокую скорбь и, безусловно, поддержку народу Новой Зеландии", - подчеркнула Захарова.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

Теги
Новая ЗеландияЗахарова, Мария ВладимировнаЗемлетрясение в Новой Зеландии
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