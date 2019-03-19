Трансплантологи впервые в мире осуществили сложный забор органов путем лапароскопии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты московского центра трансплантологии впервые в мире провели изъятие одновременно фрагмента печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора. Об этом сообщает Минздрав РФ.

Трансплантация была проведена двухлетнему мальчику из Санкт-Петербурга с аутосомно-рецессивным поликистозом печени и почек [врожденное заболевание, при котором в тканях органах образуются кисты, нарушающие функции этих органов] от мамы.

"Необратимое поражение почек привело ребенка на регулярный диализ - специальную очистку крови, которую он переносил очень тяжело. Учитывая маленький вес - всего 9,5 кг - оптимальным вариантом было родственное донорство фрагмента печени и почки от мамы <...> Действительно уникальным был метод, с помощью которого забирали часть печени и почки у мамы - операция была выполнена полностью лапароскопически", - рассказал руководитель центра, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Он отметил, что подобные операции являются редкой практикой в мировой трансплантологии: только несколько центров в мире сегодня выполняют лапароскопическое изъятие части печени у донора, в развитых клиниках почки также лапараскопически забирают, но попытку забрать оба органа через небольшие проколы в мировой практике еще никто не предпринимал.

Обе операции, как сообщается, прошли успешно, мама и ребенок находятся дома.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. академика В. Шумакова Минздрава России ежегодно выполняют более 170 трансплантаций печени и более 220 трансплантаций почки взрослым и детям. Для граждан России такие высокотехнологичные операции выполняются бесплатно за счет средств федерального бюджета.