Праздник на фоне перемен. Астана встречает Наурыз

АСТАНА, 21 марта. /ТАСС/. В Казахстане начались "большие выходные" в связи с празднованием Наурыза (Навруза) - наступления Нового года по солнечному календарю.
Столица страны Астана встретила праздничное утро десятиградусным морозом и ярким солнцем. Погода заметно приободряла на улицах немногочисленных горожан и туристов. С открытием крупных торговых центров люди отправились в них за покупками к столу и подарками, да и просто, чтобы провести время в праздничной атмосфере.
У обменных пунктов валюты, в чем убедился корреспондент ТАСС, все спокойно. Неожиданное для всех заявление во вторник Назарбаева о решении сложить с себя полномочия президента привело к снижению курса тенге по отношению к доллару, евро и рублю, но сейчас этот процесс приостановился и даже медленно пошел вспять.
В нескольких первых попавшихся по дороге обменниках не возникло проблем с покупкой наличной иностранной валюты. Видимо, определенную роль сыграло заявление Национального банка Казахстана, который подчеркнул, что осуществляет постоянный мониторинг рынка и, при необходимости, примет меры по обеспечению устойчивости курса национальной валюты.
В преддверии Наурыза
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которому в будущем году исполнится 80 лет, заявил 19 марта, что слагает с себя полномочия главы государства, которым руководил почти 30 лет. Это заявление стало шоком для многих, по крайней мере именно это слово чаще других звучало, когда люди описывали свое состояние после заявления Назарбаева. Тем более, что очередные президентские выборы должны состояться уже в 2020 году.
Между тем, большинство граждан отдают должное деятельности первого президента, Елбасы (Лидера нации) и считают позитивным фактором в период "транзита власти" в республике, что он останется председателем Совета безопасности, председателем правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. То есть, очевидно, что все значимые для жизни страны решения не будут приниматься без его участия.
Полномочия президента перешли в среду к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летнему Касым-Жомарту Токаеву, который принес присягу народу Казахстана. В тот же день он присвоил Назарбаеву звание "Халык Кахарманы" ("Народный герой") и предложил переименовать Астану в честь первого президента. Парламентарии единодушно поддержали эту инициативу.
Передача власти
В своем выступлении Токаев сразу подчеркнул, что "передача власти в стране проходит в спокойной и неконфликтной обстановке". Наблюдатели считают, что еще одной гарантией тому является избрание 20 марта председателем Сената 55-летней Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента. В 2012-2015 годах она была депутатом Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, с сентября 2015-го в течение года занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана. А с сентября 2016 года являлась депутатом Сената, в котором возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.
Поблагодарив за доверие, оказанное ей "в этот переломный момент нашей истории", Дарига Назарбаева пообещала следовать курсом отца. "Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты социально уязвимых слоев нашего общества. Стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач в первую очередь направлены на улучшение жизни людей, на укрепление и процветание государства Казахстан - государства для всех казахстанцев. Приложу все свои знания и умения для достижения поставленных целей", - сказала она.
Переименование столицы
Между тем, одной из наиболее обсуждаемых тем в последние дни остается идея переименования Астаны. Город, который был отстроен и стал новой столицей независимого Казахстана благодаря Назарбаеву, решено назвать его именем. Первоначально, по публикациям в СМИ, и воспринимая на слух информацию о соответствующем решении парламента, граждане посчитали, что город назовут Нурсултаном. Однако немного позже решение городского маслихата (представительный орган) Астаны, внесло ясность, что речь идет немного о другом написании - Нур-Султан.
Спикер маслихата Зауре Жусупова подчеркнула, что депутаты одобрили написание названия города через дефис. "Это очень красиво звучит, имеет большое смысловое значение (слово "нур" в переводе с казахского означает "светлый" - прим. корр. ТАСС). Мы единогласно поддержали такое предложение, но окончательное решение за республиканской ономастической комиссией", - сказала Жусупова.
Нерепрезентативный опрос жителей города, который провел корреспондент ТАСС, на выходе из торговых центров показал, что мнение астанчан оказалось более консервативным. При безоговорочном уважении личности и роли первого президента многие все же отдавали предпочтение ставшему за последние десятилетия привычному названию - Астана. "Я родилась в Астане и мне нравится это название. У нас уже многое сделано для раскручивания этого бренда столицы, и он стал узнаваемым в мире", - сказала девушка лет семнадцати. Другая респондентка сформулировала свое мнение кратко: "Я не против, главное, чтобы все было мирно".
Без обмена паспорта
У некоторых вызывает интерес, как горожан будет правильно теперь называть. Эксперты указали на несколько возможных вариантов: нурсултане, нурсултаны, нурсултанчане. Сомнения постарался развеять руководитель администрации Астаны Бахыт Султанов, который сообщил, что после переименования города жителей по-прежнему будут называть астанчанами. "При этом мы - все жители столицы - остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин", - подчеркнул он.
А тех, кого волнует в связи с переименованием необходимость замены различных документов еще накануне успокоил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев. "Документы своим чередом будут заменяться, и никто не говорит, что прямо здесь и сейчас нужно за одну ночь изменить все вывески и документы, - пояснил он журналистам. - Я имею в виду документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении, дипломы, водительские удостоверения и т. д". По его словам, "они будут заменяться своим чередом в те сроки, когда истекают сроки их действия".
Народные гуляния
Между тем, первый президент Казахстана - лидер нации Нурсултан Назарбаев и президент республики Касым-Жомарт Токаев в четверг вместе приняли участие в мероприятиях, посвященных Наурызу в Астане. Как сообщила пресс-служба главы государства, они "посетили этноаул, расположенный на площади перед монументом "Тауелсиздиктин 25 жылдыгы" (25-летия независимости - прим. ТАСС). На территории этноаула были организованы театрализованные представления, спортивные состязания по национальным видам спорта, выставки ремесленников и демонстрация национальных обрядов. Назарбаев и Токаев "поздравили гостей и жителей столицы, а также всех казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, пожелав счастья и благополучия".
Наурыз мейрамы в Казахстане - государственный праздник, который отмечают три дня - с 21 по 23 марта. Он приходится на день весеннего равноденствия и олицетворяет пробуждение природы, ее обновление и расцвет.