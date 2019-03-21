Праздник на фоне перемен. Астана встречает Наурыз

"Я бы хотел сделать демократию, как в Америке". Назарбаев о России, ядерном оружии и СССР

Столица страны Астана встретила праздничное утро десятиградусным морозом и ярким солнцем. Погода заметно приободряла на улицах немногочисленных горожан и туристов. С открытием крупных торговых центров люди отправились в них за покупками к столу и подарками, да и просто, чтобы провести время в праздничной атмосфере.

У обменных пунктов валюты, в чем убедился корреспондент ТАСС, все спокойно. Неожиданное для всех заявление во вторник Назарбаева о решении сложить с себя полномочия президента привело к снижению курса тенге по отношению к доллару, евро и рублю, но сейчас этот процесс приостановился и даже медленно пошел вспять.

В нескольких первых попавшихся по дороге обменниках не возникло проблем с покупкой наличной иностранной валюты. Видимо, определенную роль сыграло заявление Национального банка Казахстана, который подчеркнул, что осуществляет постоянный мониторинг рынка и, при необходимости, примет меры по обеспечению устойчивости курса национальной валюты.

В преддверии Наурыза

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, которому в будущем году исполнится 80 лет, заявил 19 марта, что слагает с себя полномочия главы государства, которым руководил почти 30 лет. Это заявление стало шоком для многих, по крайней мере именно это слово чаще других звучало, когда люди описывали свое состояние после заявления Назарбаева. Тем более, что очередные президентские выборы должны состояться уже в 2020 году.

Между тем, большинство граждан отдают должное деятельности первого президента, Елбасы (Лидера нации) и считают позитивным фактором в период "транзита власти" в республике, что он останется председателем Совета безопасности, председателем правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. То есть, очевидно, что все значимые для жизни страны решения не будут приниматься без его участия.

Полномочия президента перешли в среду к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана 65-летнему Касым-Жомарту Токаеву, который принес присягу народу Казахстана. В тот же день он присвоил Назарбаеву звание "Халык Кахарманы" ("Народный герой") и предложил переименовать Астану в честь первого президента. Парламентарии единодушно поддержали эту инициативу.

Передача власти

В своем выступлении Токаев сразу подчеркнул, что "передача власти в стране проходит в спокойной и неконфликтной обстановке". Наблюдатели считают, что еще одной гарантией тому является избрание 20 марта председателем Сената 55-летней Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента. В 2012-2015 годах она была депутатом Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, с сентября 2015-го в течение года занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана. А с сентября 2016 года являлась депутатом Сената, в котором возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.

Поблагодарив за доверие, оказанное ей "в этот переломный момент нашей истории", Дарига Назарбаева пообещала следовать курсом отца. "Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты социально уязвимых слоев нашего общества. Стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач в первую очередь направлены на улучшение жизни людей, на укрепление и процветание государства Казахстан - государства для всех казахстанцев. Приложу все свои знания и умения для достижения поставленных целей", - сказала она.

Переименование столицы

Между тем, одной из наиболее обсуждаемых тем в последние дни остается идея переименования Астаны. Город, который был отстроен и стал новой столицей независимого Казахстана благодаря Назарбаеву, решено назвать его именем. Первоначально, по публикациям в СМИ, и воспринимая на слух информацию о соответствующем решении парламента, граждане посчитали, что город назовут Нурсултаном. Однако немного позже решение городского маслихата (представительный орган) Астаны, внесло ясность, что речь идет немного о другом написании - Нур-Султан.