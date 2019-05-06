"Уралхим" выплатит по 3 млн рублей семьям погибших при ЧП работников "Азота"

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Компания "Уралхим" выплатит по 3 млн рублей семьям сотрудников, погибших в результате взрыва на предприятии "Азот" в городе Березники Пермского края. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Азота".

Взрыв на предприятии произошел 6 мая во время ремонтных работ, на технологическом процессе ЧП не отразилось. Компания ранее сообщила, что полностью возьмет на себя затраты на лечение пострадавшего, а также выплатит помощь семьям трех погибших сотрудников и компенсирует расходы на их погребение. Кроме того, коллективным договором предусмотрены страховые выплаты. Также материальную помощь окажут и детям сотрудников.

"Более 3 млн рублей [выплатит компания "Уралхим"] семье каждого погибшего", - уточнили в пресс-службе.

"Азот" является филиалом российского производителя азотных и фосфорных удобрений компании "Уралхим". Специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной селитры. Как сообщалось, по данным "Уралхима", "авария не связана с основным производством, поэтому инцидент не оказал никакого воздействия на здоровье и безопасность жителей города Березники, а также окружающую природную среду". Заместитель гендиректора компании Ринат Гизатулин считает, что инцидент стал следствием нарушения норм охраны труда при ведении ремонтных работ.

"Уралхим" проведет проверку обстоятельств происшествия, переаттестацию службы обеспечения промышленной безопасности и предпримет меры по недопущению подобных ситуаций. По факту гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, также проверку ведет прокуратура Пермского края.