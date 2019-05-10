Коллеги и поклонники простят с Евгением Крылатовым в Доме композиторов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Прощание с Евгением Крылатовым состоится в субботу в Московском доме композиторов, затем народный артист России будет похоронен на Митинском кладбище столицы рядом с супругой. Об этом сообщила ТАСС дочь композитора Мария Крылатова.
Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве на 86-м году жизни. По словам его дочери, в последний месяц он находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.
"Утром состоится отпевание в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле, в 11 часов начнется прощание в Московском доме композиторов. Затем отца похоронят на Митинском кладбище, как он и хотел - рядом с женой, нашей мамой", - сказала Мария, уточнив, что мероприятие в храме пройдет в закрытом режиме.
Счастливое детство многих поколений
Всенародную любовь Евгению Крылатову принесли работы для кино, включая "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", музыка к мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра киноактера. Всего на счету композитора более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.
"Настоящий мастер и творец, он посвятил себя музыке, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, снискал поистине всенародную любовь - за мелодии и песни, которые стали родными для многих поколений", - говорится в телеграмме с соболезнованиями президента РФ Владимира Путина.
Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская считает, что Крылатова любили "как часть собственного детства". "Крылатов - лучшее, что может произойти с человеком в детстве. Если из нас что-то получилось (и что-нибудь еще получится), то во многом благодаря "крылатовым" - крылатым - качелям, на которых мы распахнуто неслись в прекрасное далеко", - отметила депутат.
"Крылатов сохранил свежесть своего письма на всю жизнь, до последних мгновений, - отметил в беседе с ТАСС соавтор песен "Вот оно какое, наше лето", "Лесной олень", "Крылатые качели", "Прекрасное далеко", поэт Юрий Энтин. - Он все время мечтал о новых работах. Мы написали с ним более 80 известных произведений. Я сейчас издал трехтомник песен <…> во всех этих трех томах есть его песни, я насчитал более 80".
Коллеги и друзья вспоминают маэстро как необыкновенно душевного, доброго и скромного человека. "Евгений Павлович был потрясающим, талантливым композитором, добрым, отзывчивым, веселым человеком, который видел талант в других. Великий человек", - сказал ТАСС джазмен Игорь Бутман.