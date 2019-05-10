Коллеги и поклонники простят с Евгением Крылатовым в Доме композиторов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Прощание с Евгением Крылатовым состоится в субботу в Московском доме композиторов, затем народный артист России будет похоронен на Митинском кладбище столицы рядом с супругой. Об этом сообщила ТАСС дочь композитора Мария Крылатова.

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Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве на 86-м году жизни. По словам его дочери, в последний месяц он находился в больнице из-за двусторонней пневмонии. "Утром состоится отпевание в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле, в 11 часов начнется прощание в Московском доме композиторов. Затем отца похоронят на Митинском кладбище, как он и хотел - рядом с женой, нашей мамой", - сказала Мария, уточнив, что мероприятие в храме пройдет в закрытом режиме. Счастливое детство многих поколений Всенародную любовь Евгению Крылатову принесли работы для кино, включая "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", музыка к мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра киноактера. Всего на счету композитора более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.

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