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Конфликт между Ильей Бером и Александром Друзем

Илья Бер назвал извинения Друзя неискренними

Бывший главред шоу "Кто хочет стать миллионером?" отметил, что в этих извинениях даже нет признания факта жульнической игры
Александр Друзь Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александр Друзь
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший главный редактор телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер назвал неискренними извинения магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в связи со скандалом вокруг его участия в одном из выпусков телевикторины.

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"Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - написал Бер в четверг на своей странице в Facebook.

Ранее в четверг Друзь на заседании правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда? извинился за скандал вокруг своего участия в "Кто хочет миллионером?"

На заседании также было принято решение сохранить за Друзем место вице-президента ассоциации, что вызвало критику Бера.

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