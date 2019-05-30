Илья Бер назвал извинения Друзя неискренними

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший главный редактор телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер назвал неискренними извинения магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в связи со скандалом вокруг его участия в одном из выпусков телевикторины.

"Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", - написал Бер в четверг на своей странице в Facebook.

Ранее в четверг Друзь на заседании правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда? извинился за скандал вокруг своего участия в "Кто хочет миллионером?"

На заседании также было принято решение сохранить за Друзем место вице-президента ассоциации, что вызвало критику Бера.