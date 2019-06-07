Опрос о месте возведения храма в Екатеринбурге начнется с конца июля до сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Опрос, на котором планируется определить место строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, может начаться в период с конца июля по начало сентября. Об этом сообщил в пятницу мэр города Александр Высокинский на экспертном совете архитекторов.

"Нам нужен месяц на подготовку опроса. Это установка камер, организация охраны, иные моменты. Если все делать быстро, то мы сможем успеть на конец июля. Если у нас возникают сложности с точки зрения организации, то мы можем уйти в начало сентября", - сказал он.

На данный момент при городской думе создана рабочая группа для определения формы голосования - опрос или референдум, численность участников, при которой голосование будет признано состоявшимся, и другие детали. В группу вошли представители общественности, гордумы, администрации города, а также архитекторы и духовенство. Окончательное решение должна принять гордума на заседании.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви.