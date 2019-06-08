Глава Роскомнадзора заявил, что ситуация вокруг вещателя Би-би-си в РФ заморожена

"В свое время причиной внеплановой проверки Би-би-си были действия наших коллег из Ofcom в Великобритании по отношению к российскому вещателю RT, - сказал Жаров. - Тогда я публично заявил, что действия по отношению к английскому вещателю - ответ на действия в отношении российского вещателя. Ofcom свои действия по отношению к RT заморозил, мы свои действия по отношению к BBC тоже заморозили".

При этом Жаров на исключил, что в случае рецидива, если интересы RT будут ущемляться, Роскомнадзор вернется к данной ситуации и предпримет ответные действия.

Роскомнадзор 21 декабря 2018 года заявил, что начинает проверку интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства в связи с тем, что британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT нарушившим правила вещания на территории Великобритании. Компании 9 января был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований закона об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. В январе ведомство проводило проверку "Бритиш телевижн" на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.