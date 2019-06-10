В Думу внесли проект об изъятии у должников по алиментам имущества, оформленного на других

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Государственный совет Республики Татарстан в понедельник внес в Госдуму законопроект, позволяющий изымать имущество неплательщиков алиментов даже в том случае, если оно официально не оформлено на них. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Разработчики в пояснительных материалах указывают на то, что на сегодняшний день неплательщики с целью уклонения от уплаты алиментов "не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на свое имя банковские счета". "Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц", - констатируют они.

В связи с этим Гражданский кодекс РФ предлагается дополнить положением, позволяющим суду взыскать имущество, "приобретенное за счет средств должника, но при этом оформленное на третьих лиц в целях уклонения от уплаты алиментов". Согласно тексту законопроекта, средства от продажи данного имущества предлагается выплачивать собственнику за вычетом суммы задолженности по алиментам, а также расходов на судебные издержки. Основанием для такого решения суда должно послужить заявление получателя алиментов.

Авторы при этом признают, что "важным условием достижения заявленной цели в данном случае является обеспечение качественной доказательственной базы приобретения имущества за счет средств должника".