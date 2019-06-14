В Госдуме поддержали подготовку ГОСТ для повышения скоростного лимита на дорогах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Подготовка нового стандарта (ГОСТ), который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, является правильной мерой, оправданной с точки зрения безопасности и экономики. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса разработал проект ГОСТ, который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Утвердить подготовленный по заказу Росавтодора документ планируется в августе.

"Предложение регламентировать скорость, в том числе путем создания инструментария для повышения скорости в рамках ПДД и ГОСТ, правильное, это надо реализовывать, иначе ситуация не поменяется", - сказал Лысаков. Политик напомнил, что в апреле два профильных комитета Госдумы провели парламентские слушания по безопасности дорожного движения, на которых в том числе обсуждалось прозвучавшее со стороны кабмина предложение об отмене ненаказуемого лимита превышения скорости в 20 км/ч. В резолюции по итогам мероприятия подчеркивается, что до принятия решения по этому поводу необходимо "провести ревизию улично-дорожной сети РФ с целью получения показателей, характеризующих качество и безопасность дорожного движения".

"Позиция Госдумы остается неизменной: сначала надо на дорогах навести порядок и провести ревизию дорожной сети, убрать "кормушки". Потому что необоснованные ограничения скоростного режима (например, знак "ремонт дороги", когда ремонта нет, а камеры стоят) ведут к тому, что из автомобилистов специально делают нарушителей", - констатировал первый зампред думского комитета. В том числе, по его словам, это происходит, "когда не меняют скоростной режим на федеральных трассах - там, где категория дороги позволяет этот режим увеличить".

Лысаков обратил внимание, что скоростной режим в стране не пересматривался с 60-х годов прошлого века. "Мы видим абсолютный нонсенс, когда дорога может выдерживать нагрузки 130 и даже 150 км/ч, а ограничения даже на магистралях - 90 км/ч", - указал политик, назвав это "заведомым занижением скоростного режима, которое приносит прибыль регионам, потому что в региональный бюджет идут штрафные деньги с автомобилистов".

Первый зампред думского комитета также акцентировал внимание, что "никакой корреляции между повышением скоростного режима и увеличением количества ДТП нет", и в связи с этим посоветовал "не бояться увеличения скоростного режима". "Я уже не говорю про экономику, потому что наши перевозчики проезжают по российским дорогам вдвое меньший километраж, чем по дорогам Европы и Китая. Оборот грузов значительно выше при таком [более высоком] скоростном режиме", - заключил он.