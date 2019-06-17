Во Флоренции простились с Франко Дзеффирелли

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Непрекращающийся поток людей приходит в зал Чинквеченто флорентийского Палаццо Веккьо, чтобы проститься с режиссером, драматургом, художником Франко Дзеффирелли, умершим в субботу в возрасте 96 лет.

От "Ромео и Джульетты" до "Чая с Муссолини".

От "Ромео и Джульетты" до "Чая с Муссолини". Биография Франко Дзеффирелли

Как передает в понедельник агентство ANSA, последний раз поклониться маэстро приехала председатель Сената (верхней палаты парламента) Мария Элизабетта Казеллати, представители итальянского мира культуры, модельеры, а также британский актер Леонард Уайтинг, который в 17 лет сыграл Ромео в одном из самых знаменитых фильмов Дзеффирелли по пьесе Шекспира.

Первоначально говорилось, что прощание с режиссером состоится в Риме, где он прожил много лет и умер в своем доме на античной Аппиевой дороге. Однако потом прощание было перенесено во Флоренцию, родной город Дзеффирелли.

Там же он будет похоронен во вторник на монументальном кладбище после отпевания в кафедральном соборе. Такой чести удостаиваются только выдающиеся уроженцы Флоренции. Мэр Флоренции Дарио Нарделла объявил во вторник о гражданском трауре в городе.